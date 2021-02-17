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اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:52 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاربعاء 17 فبراير 2021 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاربعاء 15.56جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك ( مصر إيران للتنمية ، الكويت الوطنى NBK ، البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد ،الأهلى الكويتى بيريوس، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،المصرف العربى الدولى،فيصل الاسلامى ،المصرى للتنمية الصادرات، قناة السويس،اتش اس بى سى HSBC، مصر ، الاهلى ) نحو 15.57جنيه للشراء و 15.67جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك ( التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ،بلوم، التعمير و الاسكان، الاستثمار العربى ،قطر الوطنى ، الامارات دبى الوطنى، الاهلى المتحد )نحو 15.56جنيه للشراء و 15.66 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدولار اليوم الاربعاء فى بنوك ( العربى الافريقى الدولى ، العقارى المصرى العربى ، ابوظبى الاولFAB) نحو 15.55 جنيه للشراء و 15.65جنيه للبيع.
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