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مرأة

دراسة: لا يوجد برنامج تلقيح فعال من فيروس كورونا بنسبة 100%

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:31 ص
لا يوجد برنامج تلقيح
لا يوجد برنامج تلقيح فعال من فيروس كورونا بنسبة 100%
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آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، أنه لا يوجد أى برنامج التلقيح  من فيروس كورونا فعال بنسبة 100 %، لذا فإنه من الأفضل الالتزام  بإلاجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة العامة.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأنهم لم يجدوا أى لقاح فعال في الوقاية من فيروس كورونا بشكل نهائي، إلا انه في الغالب ما تكون نتائجه مختلفة من شخص لآخر بحسب مناعتهم.

وحذر رئيس الوزراء بوريس جونسون، من التسرع في رفع الإغلاق بشكل تام؛ حيث أكد انه لا يوجد أي برنامج للتلقيح فعال نهائيا في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك على الرغم من تطعيم السلطات البريطانية ما يقارب 15مليونا من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر.

وأكد وزير الصحة مات هانكوك، أن أعداد الوفيات والحالات التي تنقل إلى المستشفيات لا تزال مرتفعة. كما أضاف انه علينا مراقبة البيانات. الجميع يريد الخروج من هذا بأسرع ما يمكن وبأمان"، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعلق العالم آماله على أكبر وأسرع حملة تطعيم في التاريخ باعتبارها أفضل فرصة للخروج من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 التي أودت بحياة 2.4 مليون، ودفعت الاقتصاد العالمي إلى أسوأ ركود في زمن السلم منذ الكساد الكبير وغيرت حياة الملايين.

وأضافت دراسة علمية أميركية جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة بنسلفانيا، إلى أن الأجسام المضادة للنسخ السابقة من فيروس كورونا أو نزلات البرد يمكن أن توفر وقاية أو حماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد 19.

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