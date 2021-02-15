بعد قرار عودة الدراسة.. نصائح طبية للوقاية من فيروس كورونا

قال أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن التخوف من كورونا وأعراضها جعل لكثير البعض يضع كورونا هي الاحتمال الأول في حال إصابته بأعراض برد، معقبا: يتم احتسابها كورونا حتى إثبات العكس.



واسترسل: "يجب أن يكون لدينا وعي بسرعة تشخيص الحالات، معقبا: أه عندنا برد وإنفلوزنزا ولكن الآن كل الأفكار تذهب دائما إلى الكورونا نتجه تشابه أعراضهم".





وأوضح "العقبة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك معايير هامة يجب أن يتم دراستها من أجل الوصول إلى مناعة متوازنة، منها أنماط حياتيه سليمة سواء تغذية أو شرب سوائل أو استنشاق هواء نظيف.



وفيما يخص توجيه الرئيس بأهمية تطوير منظومة التغذية المدرسية، أوضح أن هذه الخطوة هامة للغاية، معقبا: حماية الجهاز المناعي ستجعل من باقي أعضاء الجسد حائط صد قوي، مشددا على ضرورة الحصول على الاحتياجات الغذائية بشكل طبيعي.



وأشار إلى أنه لا يفضل ارتداء الكمامات لفترة طويلة لمن هم أقل من 12 عام ، منوها إلى أن ضرورة ارتداء الكمامة حتى نعمل على تقيلل انتشار الفيروس.