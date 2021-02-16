موسيماني يعدد مكاسب الفوز على المريخ السوداني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.











وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ السوداني: «نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات».









وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة.









وأشار إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد اليوم على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ السوداني.









وأوضح المدير الفني للأهلي أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.









وذكر أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب 5 عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق.











وأضاف أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف.











وقال موسيماني إن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.









وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة.









واختتم موسيماني تصريحاته بالإشادة بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.



