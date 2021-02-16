موسيماني يعدد مكاسب الفوز على المريخ السوداني

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز اليوم على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة المريخ السوداني: «نعم الأهداف تأخرت ولكن في النهاية حققنا المطلوب وحصدنا ثلاث نقاط غالية في بداية مشوار دور المجموعات».
وأوضح أن المنافس شكل تكتلًا دفاعيًّا كبيرًا في الشوط الأول، ولكن بمجرد تسجيل الهدف الأول نجحنا في التفوق وحسم المباراة.
وأشار إلى أنه حافظ على طريقة أداء الفريق حتى مع تأخر الأهداف، مشددًا على أن الأهلي اعتمد اليوم على الأطراف في ظل إغلاق العمق من قبل المريخ السوداني.
وأوضح المدير الفني للأهلي أن العرضيات كانت مفتاح الفوز اليوم على المريخ السوداني، بعد عرضية محمد هاني في هدف أفشة الأول.
وذكر أن الأهلي خاض مباراة اليوم في ظل غياب 5 عناصر أساسية من القوام الرئيسي للفريق.
وأضاف أن الشوط الأول شهد إهدار العديد من الفرص، ولكن الأمور تحسنت كثيرًا في الشوط الثاني الذي شهد تسجيل ثلاثة أهداف.
وقال موسيماني إن هناك لاعبين تمت إراحتهم مثل حمدي فتحي، كما أنه دفع بعناصر لم تكن تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، مثل سعد سمير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام.
وأوضح أنه سعيد بنجاح والتر بواليا في تسجيل هدفه الرسمي الأول مع الفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر من أبرز مكاسب المباراة.
واختتم موسيماني تصريحاته بالإشادة بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، الذي نجح في التصدي لفرصتين محققتين للمنافس.