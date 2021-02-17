رضا عبدالعال: مروان محسن يعاني من انعدام الثقة

قال رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق ، إن مروان محسن مهاجم الأهلي ، لم يُختبر ، عقب إشراكه كبديل في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني ، أمس ، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مروان محسن يعاني من انعدام الثقة بالنفس، منذ فترة طويلة مع الفريق.





واختتم عبد العال: الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم، وأتمنى عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ولو حصل على فرصة حقيقية سيصبح المهاجم الأساسي للفريق.



