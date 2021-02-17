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رياضة

رضا عبدالعال: مروان محسن يعاني من انعدام الثقة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:48 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، إن مروان محسن مهاجم الأهلي، لم يُختبر، عقب إشراكه كبديل في مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني، أمس، في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف "عبدالعال" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten" مروان محسن يعاني من انعدام الثقة بالنفس، منذ فترة طويلة مع الفريق.

واختتم عبد العال: الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم، وأتمنى عودة أحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، ولو حصل على فرصة حقيقية سيصبح المهاجم الأساسي للفريق.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الفوز منح الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني، الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي.

ويعد الفوز الذي حققه الأهلي، هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع، ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات، بعد ما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات.
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