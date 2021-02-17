عمرو أديب يعود إلى منزله سالماً بعد الحادث المروع

وقال مهيب عبد الهادي، من خلال برنامجه: «الحمد لله الإعلامي عمرو أديب روّح بيته بعد الفحوصات الطبية»، مطمئنًا الجمهور على حالته بعد الحادث الذي تعرض له.

وتعرّض الإعلامي عمرو أديب، لحادث سير مروع، بالقرب من طريق المحور.





وأسفر الحادث عن تحطم سيارته، فيما تم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من موقع الحادث للاطمئنان على صحته.





وكان "أديب" قد تم نقله إلى المستشفى عقب تعرّضه للحادث الذي أسفر عن تحطم مقدمة سيارته بالكامل.





ووقع الحادث بالقرب من وصلة دهشور في أكتوبر، وتم نقل الإعلامي الى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.





فيما أوضح مصدر أمني، أن الإعلامي عمرو اديب، خرج من المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة؛ للاطمئنان على حالته بعد الحادث.