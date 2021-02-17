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أخبار البلد

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:48 ص
سيارة عمرو اديب عقب
سيارة عمرو اديب عقب الحادث
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اخبار البلد
تداول عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو يرصد آثار تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب ويُظهر موقع الواقعة والسيارة النقل التي تسبّبت في الحادث، بمدينة الشيخ زايد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. 

وكشفت التحريات الأولية تفاصيل الحادث المروري الذي تعرّض له الإعلامي عمرو أديب، وأنه كان بمفرده أثناء وقوع الحادث بمنطقة الشيخ زايد.

كما تبين من التحريات أن سيارة الإعلامي عمرو أديب اصطدمت بسيارة نقل أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.

فيما أكد مصدر أمني أن الإعلامي عمرو أديب حالته مُستقرة بعد تعرضه لحادث مروري على وصلة دهشور بنطاق الشيخ زايد.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل الإعلامي لمستشفى دار الفؤاد وجار عمل الفحوصات الطبية والإشاعات اللازمة.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

وكشفت التفاصيل الأولية في الحادث تهشم واجهة سيارة الإعلامي عمرو أديب بالكامل.

وتوجّهت لموقع الحادث سيارة إسعاف لإجراء الإسعافات الأولية والكشف على حالة الإعلامي عمرو أديب.


كما نشر الإعلامي وائل الإبراشي على صفحته موقع الفيديو أيضًا، يظهر سيارة الإعلامي عمرو أديب بعد تعرّضه لحادث سير

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