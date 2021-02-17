منخفض جوي يضرب الأردن تصاحبه أمطار وثلوج.. تفاصيل

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الأردن، إنه اعتبارا من ساعات فجر الأربعاء، تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة.





وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، تسود أجواء شديدة البرودة وغائمة جزئيًا إلى غائمة، وماطرة على فترات في الأنحاء الغربية من المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، تكون ممزوجة بالثلج أحيانًا، قد يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد.





كما تهطل زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة ترافقها هبات قوية تتجاوز سرعتها 80كم/ساعة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية قبل هطول المطر.





وابتداء من ليل الأربعاء تعبر الجبهة الهوائية الأشد برودة، حيث تنتظم الهطولات وتمتد لتشمل أغلب مناطق المملكة، فيما يتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحيانًا ويصحبها البرق والرعد، كما تهطل الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر، وتكون متراكمه بشكل متفاوت حسب الأرتفاعات.





كما حذرت الأرصاد الجوية الأردنية من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية قبل الهطولات وخطر الرياح النشطة والهبات القوية المرافقة لها، فضلا عن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات.





وحذرت أيضا من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغيوم الملامسة لسطح الارض، وخطر احتمال تشكل السيول في المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات الليل، إضافة الى خطر تراكم الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية.





واعتبارا من يوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث تصبح الأجواء باردة جدًا وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات أثناء النهار غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد مع بقاء فرصة حتى ساعات الظهيرة لهطول زخات من الثلج بين الحين والآخر على المرتفعات الجبلية التي يصل ارتفاعها إلى 1000م وما يزيد، ومع ساعات الليل تضعف الهطولات على المناطق الجنوبية من الأردن، مع بقائها على المناطق الشمالية والوسطى وأجزاء منشرق المملكة، والرياح غربية نشطة السرعة تخف سرعتها تدريجيًا خلال ساعات الليل.





وتستمر الأجواء باردة جدًا وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، حتى يوم الجمعة، حيث تهطل الأمطار على فترات في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء تمتد الهطولات لتشمل أغلب مناطق المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



