لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره.. روحاني يرمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستنفذ التزاماتها النووية إذا ما رفعت واشنطن العقوبات وكافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح.





وشدد روحاني على أن إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه أمر مستحيل وانتهاك للقرار الدولي 2231..





وأضاف أن إيران لن تقوم بطرد المفتشين النوويين، مشيرا إلى أن تعليق البروتوكول الإضافي "لن يغير في نشاطنا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن الطريق للدبلوماسية مفتوح لطهران، لكنها لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنري ما يمكن القيام به.





وأضاف بلينكن، في حوار صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كان فعالا في منعها من إنتاج المواد اللازمة للحصول على أسلحة نووية" وأن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.



