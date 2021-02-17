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أخبار العالم

لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره.. روحاني يرمي الكرة في ملعب الولايات المتحدة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:01 ص
الرئيس الإيراني،
الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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دعاء أبوهشيمة
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران ستنفذ التزاماتها النووية إذا ما رفعت واشنطن العقوبات وكافة ألوان الحظر بشكل عملي لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره الصحيح. 

وشدد روحاني على أن  إعادة فتح الاتفاق النووي والتفاوض عليه أمر مستحيل وانتهاك للقرار الدولي 2231..

وأضاف أن إيران لن تقوم بطرد المفتشين النوويين، مشيرا إلى أن تعليق البروتوكول الإضافي "لن يغير في نشاطنا".
 
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إن الطريق للدبلوماسية مفتوح لطهران، لكنها لا تزال بعيدة عن الامتثال بتعهداتها وسنري ما يمكن القيام به.

وأضاف بلينكن، في حوار صحفي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، كان فعالا في منعها من إنتاج المواد اللازمة للحصول على أسلحة نووية" وأن سياسة الولايات المتحدة لا تزال تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وتابع "إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي وفعلنا الشيء نفسه، فإننا بحاجة للعمل على اتفاق أطول وأكثر صرامة" من السابق، وأنه يجب ضرورة معالجة القضايا المتعلقة ببرنامج صواريخ إيران الباليستية وأعمالها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
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