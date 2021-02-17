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فن

ميس حمدان تدعو لمتابعيها: ربنا يعينكم على الجو ده

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:04 ص
ميس حمدان
ميس حمدان
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ندى فكري
نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو جديدا لها من خلال خاصيه الاستوري عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت ميس حمدان في الفيديو بملابس شتوية ثقيلة و علقت قائلة :" انا مش عارفه بنزل ليه عشان اروح الجيم في الجو ده علي اساس اني ملتزمة اوي و انا برجع اكل اصلا ، انهارده ماما عاملة شوربه عدس و انا حقيقي بحبها اوي ، ربنا يعين الناس علي الجو ده و كل فقير و كل مريض يارب " 

وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي انا هلوم نفسي لاني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية".

وتابعت ميس حمدان قائلة: "الأعراض بدأت معايا بصداع صعب جدا ومزمن مش بيروح ودرجة حرارتي ابتدت تزيد وتقل وجسمي كله كان مكسر حتي بعد لما اتعافيت الصداع مازال مستمر".

وكان قد أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل، وآسر ياسين.  

من جهة أخرى، قالت الفنانة ميس حمدان، إنها تعاقدت مع المنتج نصر محروس، لتوزيع أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل اسم «اصحى صحصح»، لافتة إلى أنها لم تتعاقد على ألبوم كامل معه، وأنها تستعد للتعاون معه أيضًا في أغنية أخرى باللهجة المصرية
ميس حمدان تدعو لمتابعيها: ربنا يعينكم على الجو ده
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