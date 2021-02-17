ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس الوزراء اليوناني يعقد اجتماعا استثنائيا لبحث سبل مواجهة عاصفة "ميديا" الثلجية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
عقد مجلس الوزراء اليوناني اجتماعا استثنائيا لبحث سبل الاستجابة لعاصفة "ميديا" الثلجية التي تضرب اليونان حاليا وأدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي وتعطيل حركة المرور بشكل كبير في أنحاء متفرقة من البلاد.

وقال كوستاس لاجوفاردوس، مدير الأبحاث في المرصد الوطني لأثينا- في تصريحات نشرتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم /الأربعاء/ على موقعها الإلكتروني- إننا نشهد حاليا في منطقة أتيكا، التي تضم العاصمة أثينا، تساقطا غزيرا للثلوج، لم نشهده منذ سنوات عديدة.

وحذر لاجوفاردوس من أنه على الرغم من تحسن الأحوال الجوية قليلا خلال الساعات الماضية، إلا أن تساقط الجليد سيستمر حتى يوم غد /الخميس/، مشيرا إلى أنه بينما سجلت أثينا درجة حرارة قدرها -5 درجات مئوية تحت الصفر، كانت المناطق الشمالية أكثر برودة؛ حيث سجلت مدينة فلورينا، في الشمال الغربي، -22 درجة مئوية تحت الصفر في صباح يوم أمس /الثلاثاء/.

وتسبب تساقط الثلوج بكثافة في أثينا تعطيل وسائل النقل العام، من بينها توقف الحركة في مترو الأنفاق والسكك الحديدية، فيما أعلنت الحكومة قبل ساعات إغلاق الطريق السريع الوطني الرئيسي بين الشمال والجنوب أمام حركة المرور.

وكانت وزارة الصحة اليونانية قد أعلنت أمس إلغاء برامج التطعيم المضاد لجائجة فيروس كورونا المستجد في منطقة أتيكا بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يتم إبلاغ المواطنين بالموعد الجديد فور تحديده.
Advertisements
Advertisements

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

بعد اتهامات ابن النادي.. تفاصيل جلسة الأهلي مع علي معلول لاحتواء غضبه

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

أخبار الرياضة | تفاصيل أزمة كهربا والسولية بمباراة المريخ.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

احذر..6 عادات تتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور