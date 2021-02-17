ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانية: الزيادة السكانية خطر يهدد البلاد وتحركات برلمانية لمناقشتها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:51 ص
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
Advertisements
فريدة محمد
أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس في حديثه أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، والتحذير لأكثر من مرة خلال كلمته بخطورة الأمر.

وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى بيان صحفى لها، إنها أعدت عددا من الاقتراحات والأدوات البرلمانية، وسيتم تقديمها لمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها، وهي ما بين ضرورة وجود المسح الديمغرافي، وتدشين حملات توعية تقوم بها الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وبمشاركة المؤسسات الدينية.

وشددت النائبة هالة أبو السعد، على ضرورة القيام أولا بالمسح الديمغرافي وخاصة أنه كان آخر مرة تم استخدامه في ٢٠١٤، مضيفة أنه سيحدد الأماكن المكتظة بالسكان، وسيحدد  القري والنجوع التي تتطلب القيام بالتوعية والتعزيف بخطورة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من مخاطر وتهديد للأمن القومي للبلاد.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو القومي للمرأة: التمكين الاقتصادي للنساء سيقضي على الزيادة السكانية وينمي الاقتصاد

الدعم لطفلين.. برلماني يكشف خطة الدولة لمواجهة الزيادة السكانية

برلمانى يطالب رجال الدين بتوعية المواطنين بأخطار الزيادة السكانية

‎الحكومة تعلن عن خطة ضبط النمو السكاني.. اتجاه لمنح الدعم لطفلين فقط.. نواب: تعدد الزوجات والطلاق أثر سلبا على زيادة معدلات الإنجاب.. والصحة وفرت 90%؜ من وسائل تنظيم الأسرة مجانا

برلمانية تطالب الحكومة بوضع خطة لحل مشكلة الزيادة السكانية

برلمانية: لا توجد حلول لمشكلة الزيادة السكانية حتى الآن

ترشيحاتنا

متلازمة رابونزل.. فتاة تتناول شعرها لسنوات شاهد ما حدث لها | صور

بالصور.. تفاصيل ظهور تطبيق جديد على تابلت طلاب مرحلة الثانوية العامة

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

هل يغيب صلاح عن معسكر المنتخب الشهر المقبل؟.. أزمة في إنجلترا بسبب كورونا

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

الصيني والأمريكي والبريطاني والروسي.. الإمارات تكشف الفرق بين لقاحات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور