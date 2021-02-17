برلمانية: الزيادة السكانية خطر يهدد البلاد وتحركات برلمانية لمناقشتها

أكدت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية خطرا يهدد البلاد ويضرب بأمنها القومي، مشيرة إلى أن تأكيد الرئيس في حديثه أمس خلال افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في قطاع الصحة، والتحذير لأكثر من مرة خلال كلمته بخطورة الأمر.





وقالت النائبة هالة أبو السعد، فى بيان صحفى لها، إنها أعدت عددا من الاقتراحات والأدوات البرلمانية، وسيتم تقديمها لمجلس النواب تمهيدا لمناقشتها، وهي ما بين ضرورة وجود المسح الديمغرافي، وتدشين حملات توعية تقوم بها الوزارات المعنية من التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، وبمشاركة المؤسسات الدينية.





وشددت النائبة هالة أبو السعد، على ضرورة القيام أولا بالمسح الديمغرافي وخاصة أنه كان آخر مرة تم استخدامه في ٢٠١٤، مضيفة أنه سيحدد الأماكن المكتظة بالسكان، وسيحدد القري والنجوع التي تتطلب القيام بالتوعية والتعزيف بخطورة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من مخاطر وتهديد للأمن القومي للبلاد.