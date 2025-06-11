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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب ملفات التقديم في المدارس الرياضية 14 يونيو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن موعد قبول دفعة جديدة من الطلبة والطالبات الناجحون في الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق في المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية بنين / بنات للعام الدراسي 2025 / 2026 على مستوي الجمهورية.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي للمديريات التعليمية  ، يتم بدء سحب ملفات التقدم من يوم السبت الموافق 2025/6/14 وحتى يوم الخميس  2025/7/17.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك بهدف تحقيق الأهداف المنشودة والتي أنشئت من أجلها هذه المدارس والتي تهدف إلي صناعة بطل رياضي يمثل جمهورية مصر العربية في المحافل العربية والأفريقية والدولية طبقاً لشروط التقدم الواردة بالقرار الوزاري رقم ( 219 ) الصادر بتاريخ 2018/7/7 وكذلك الإعلان عن التعاقد مع مدربين متخصصين بالمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية وفقاً للقرار السابق ذكره .

نجاح أول اختبار SAT رسمي يُعقد في مصر منذ إعادة تقديمه رسميًا 

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نجاح أول اختبار SAT رسمي يُعقد في مصر منذ إعادة تقديمه رسميًا هذا الشهر، وذلك بنسبة مشاركة بلغت 100% للطلاب ، ودون تسجيل أي مشكلات تقنية أو شكاوى من الاختبار ووسط تنظيم منضبط ودقيق.

وأشارت الوزارة إلى أنه قد شارك في الاختبار الأول 1797 طالبًا، وهم العدد الكامل للطلاب المسجلين، حيث بدأ جميعهم الامتحان في الموعد المحدد وأتموه بنجاح دون رصد أي مشكلات أو شكاوى، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا وبداية قوية لمسار استعادة اختبار SAT في مصر بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي في أعقاب توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومؤسسة College Board الأمريكية، إحدى أبرز المؤسسات العالمية في مجال التقييم والاختبارات الدولية.

وحول نجاح هذا الاختبار، أكد  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا النجاح يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور في العودة الآمنة والمنظمة لاختبار SAT في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع مؤسسة College Board تمثل خطوة محورية في تطوير منظومة التعليم ما قبل الجامعي، وتعزيز فرص التأهيل الجامعي وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح  الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حرصت على ضمان معايير اختيار مراكز الامتحانات بعناية شديدة، لضمان توفير بيئة آمنة وموثوقة تضمن سلامة الطلاب وسلاسة الإجراءات، مع التأكيد على التزام الوزارة الصارم بحماية خصوصية بيانات الطلاب.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن اختبار اليوم يُعد بداية قوية للمرحلة الجديدة من تقديم SAT في مصر، بما يعزز من قدرة الطلاب المصريين على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس التعليم الفني

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