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حوادث

إحباط ترويج 2 طن دواجن فاسدة بأسواق القاهرة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:47 ص
صدى البلد
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محمد صبري
تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 2 طن "مقطعات دواجن" يشتبه عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بحوزة صاحب مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وتبين من الفحص وجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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