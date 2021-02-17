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أخبار العالم

أغرب تصريحات بيل جيتس.. دعا الدول الغنية لعدم أكل لحوم الأبقار نهائيًا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:47 م
بيل جيتس
بيل جيتس
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محمد علي
قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس، المؤسس لشركة Microsoft، إن أغنى دول العالم يجب أن تتخلى عن أن أكل لحوم البقر لصالح أكل بدائل نباتية لمكافحة تغير المناخ العالمي، وذلك في مقابلة مع مجلة إم آي تي تكنولوجي ريفيو. 


وأوضح بيل جيتس أن "أفقر 80 دولة" لا يزال يتعين عليها الاعتماد على استهلاك الحوم، بينما يجب إن يكون المستقبل قائمًا على النباتات بالنسبة للبلدان المتقدمة. 


وأضاف: "أعتقد أن جميع البلدان الغنية يجب أن تنتقل إلى لحوم أبقار اصطناعية بنسبة 100٪. يمكنك التعود على اختلاف المذاق، والادعاء بأن الصناع سوف يجعلون طعمها أفضل بمرور الوقت".


وتابع: "في النهاية، يجب تغيير السلوك".


ويتناول جيتس في كتابه الجديد "كيفية تجنب كارثة مناخية" تصريحاتها التي أدى بها للمجلة بالتفصيل، ويفصل في الإجراءات اللازمة للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.


وأشار جيتس إلى أنه سيكون من المستحيل تقريبًا القضاء على الانبعاثات الناتجة عن تجشؤ الأبقار والأسمدة لتقليل انبعاثات الميثان، قائلًا إن خيار أكل لحوم الأبقار النباتية هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق، ذاكرًا أن المواشي تطلق كميات كبيرة من غاز الميثان، قائلًا: "للأسف هذه البكتيريا (الأبقار) في جهازها الهضمي الذي ينتج الميثان، و هو أمر ضروري لأجل هضم  الحشائش".
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