القصة الكاملة لـ حادث عمرو أديب.. الإعلامي اصطدم بسيارة ربع نقل وسيارته تهشمت.. تصالح مع السائق بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما

التفاصيل الكاملة في حادث الإعلامي عمرو أديب بالجيزة

تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

التحريات: الإعلامي اصطدم بـ سيارة نقل وكان بمفرده

"إم بي سي مصر" تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أديب









بعد انتهاء التحقيقات بالتصالح بين عمرو أديب وسائق سيارة نقل فى حادث التصادم المروري الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء بمدينة أكتوبر، يرصد "صدى البلد" القصة الكاملة للحادث.









تعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث تصادم مروع على طريق وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة زايد أول في ساعات الصباح الأولى، حيث أصطدمت سيارته بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز من الخلف.









وعقب وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الإعلامي عمرو أديب وسائق السيارة الأخرى إلى مستشفى دار الفؤاد.









ورفعت الأجهزة الأمنية حطام الحادث على الأوناش وتم تسيير حركة المرور، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط الحادث.









وتبين من المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية تهشم الواجهة الأمامية لسيارة عمرو أديب بالكامل، وكذلك تهشم السيارة الربع نقل من الخلف وذلك نتيجة الاصطدام.









وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للإعلامي عمرو أديب وسائق السيارة الربع نقل، والاطمئنان على عدم إصابة أي منهما.









وكشفت مصادر أمنية عن انتهاء التحقيقات في حادث الإعلامي عمرو أديب بالتصالح بينه وبين سائق السيارة الأخرى.









وقالت المصادر إنه عقب خضوع الإعلامي والسائق للفحوصات والأشعة اللازمة بمستشفى دار الفؤاد قرر الطرفان التصالح وعدم اتهام أي منهما للآخر.









وتم تحرير محضر بالتصالح داخل المستشفى، وسيتم إحالته للنيابة العامة لحفظ التحقيقات بالتصالح.









كانت التحريات الأولية شرحت تفاصيل الحادث المروري الذي تعرض له الإعلامي عمرو أديب بمدينة الشيخ زايد.









وكشفت التحريات أن الإعلامي عمرو أديب كان بمفرده وأصيب بإصابات طفيفة، حيث اصطدمت سيارته بسيارة ربع نقل محملة بأسطوانات غاز أثناء سيره على وصلة دهشور بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد أول.









فيما أكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب بصحة جيدة وهو حاليا في منزله بعد خضوعه لفحوصات طبية شاملة بمُستشفى دار الفؤاد.









كان عمرو أديب تعرض لحادث سير في طريق دهشور بضاحية الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث اصطدمت مُقدمة سيارته بسيارة نقل مُحملة بأسطوانات غاز، ونُقل عمرو أديب على أثر ذلك لمُستشفى دار الفؤاد، حيث أجريت له فحوصات شاملة ثم غادرها إلى منزله، وفي الوقت ذاته تأكد من سلامة من كان في سيارة نقل أسطوانات الغاز، حيث الجميع بحالة صحية طيبة.









وأكدت "MBC مصر" أن عمرو أديب في حالة صحية ومعنوية طيبة وهو يُقدر حالة الاهتمام الكبير التي واكبت هذا الحادث، ويشكر كل من اهتم وتابع وشارك وتواصل معه أو مع أسرته أو فريق العمل في القناة.









يُذكر أن الإعلامي عمرو أديب يُقدم عبر شاشة "MBC مصر، برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" يوميًا من الجمعة إلى الاثنين في تمام العاشرة مساء.