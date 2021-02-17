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تعليم

غدًا.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات المحاضرة العلمية الدولية حول أمراض الرئة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:17 م
صدى البلد
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تنطلق غدا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس "فعاليات المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي  "جايكا" ، حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي. 

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وتبدأ فعاليات السمبوزيوم في تمام العاشرة صباحًا بكلمة افتتاحية للأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و السيد OMURA Yoshifumi ممثل مؤسسة الجايكا ، وتدير الندوة أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير مكافحة العدوى.
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