غدًا.. رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات المحاضرة العلمية الدولية حول أمراض الرئة

تنطلق غدا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس "فعاليات المحاضرة العلمية التي تعقدها كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس بالتعاون مع الوكالة المصرية للتعاون من أجل التنمية (EAPD) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" ، حول أمراض الرئة والجهاز التنفسي.





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