الإسكندرية تحصد 16 جائزة بالدورة الرابعة للمشروعات الخضراء الذكية

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، واللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الأحد، فعاليات مؤتمر عرض المشروعات الفائزة والمؤهلة على مستوى المحافظات الثلاث، ضمن الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والذي استضافته دار أوبرا الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية، ونواب محافظي البحيرة ومطروح، ووكيل وزارة البيئة، وممثلي الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال بالإسكندرية والبحيرة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عمداء وأساتذة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، وأعضاء اللجان التنفيذية ولجان التحكيم والتقييم، وممثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب المشروعات الفائزة.

49 مشروعًا فائزًا ومؤهلًا على مستوى المحافظات الثلاث

وشهد المؤتمر استعراض 49 مشروعًا فائزًا ومؤهلًا على مستوى المحافظات الثلاث، في مجالات متنوعة ترتبط بالتنمية المستدامة، وكفاءة استخدام الموارد، والحفاظ على البيئة، وتوظيف الحلول الذكية، وإعادة تدوير المخلفات، ودعم رواد الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يعكس تنامي الاهتمام بالابتكار البيئي وتطبيقاته العملية.

وفي كلمته، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تمثل نموذجًا عمليًا لدعم الابتكار والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تقدم 626 مشروعًا بالمحافظة، جرى اختيار 72 مشروعًا منها للعرض على لجنة التقييم، وصولًا إلى اختيار 16 مشروعًا فائزًا.

وأوضح المحافظ أن الطبيعة الساحلية للإسكندرية، وما تتمتع به من مقومات اقتصادية وسياحية وصناعية وبحرية، تفرض أهمية التوسع في تطبيق الحلول الذكية لإدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الفائزة وربطها بالجهات التمويلية، وتعزيز التعاون بين المحافظات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويوفر فرص عمل، إلى جانب دعم مسار التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وهنأ محافظ الإسكندرية أصحاب المشروعات الفائزة، مشيدًا بجهود القائمين على المبادرة وأعضاء اللجان التنفيذية ولجان التقييم في اختيار المشروعات المتميزة، مؤكدًا استمرار المحافظة في مساندة المبدعين ورواد الأعمال، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتنمية المستدامة وتعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة التحديات المناخية.

وفي ختام المؤتمر، جرى تكريم أعضاء اللجان التنفيذية ولجان التقييم تقديرًا لجهودهم في تنظيم أعمال المبادرة ودراسة المشروعات المشاركة، إلى جانب تكريم أصحاب المشروعات الفائزة، تثمينًا لأفكارهم المبتكرة وإسهاماتهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مسار التحول الأخضر بالمحافظات الثلاث.