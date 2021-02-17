غدا .. آداب عين شمس تنظم قافلة محو الأمية بحي الموسكي

تنظم كلية الآداب بجامعة عين شمس غدا الخميس ١٨ فبراير ٢٠٢٠ قافلة لمحو الأمية بحي الموسكي في تمام التاسعة صباحا حيث تنطلق فعاليات القافلة بالتعاون مع رئاسة حي الموسكي وبنك الكساء المصرى .

وصرح د مصطفى مرتضى عميد الكلية بأن تنظيم مثل هذه القوافل التنموية في مجال محو الأمية يعد من أهم الأنشطة التي تقوم بها الكلية من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتمثلة في وحدة محو الأمية وتعليم الكبار، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمحليات في إدارة حي الموسكي برئاسة العميد ماجد السيد لتقديم الدعم المادي والمعنوي والتعرف على إحتياجات أهالى المنطقة المختلفة تحقيقا للتكامل المنشود بين الجامعة وخاصة كلية الآداب وبين الأحياء المجاورة.





وأوضح د مرتضى أن القافلة تأتى تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تضافر كل الجهود المجتمعية للمساهمة في محو الأمية وبناء مجتمع أفضل وأيضا تنفيذا لتوجيهات د محمود المتيني رئيس الجامعة استمرارا لجهود الجامعة في مد يد العون من أجل رفعة قيمة العلم حيث انها دائما تحظى بالريادة في النهوض بالمجتمع وكذلك تضاف إلى انجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة.





كما أضافت د رشا الديدي أن هذه القافلة تأتي تتفيذا للخطة الإستراتيجية للجامعة و المتعلقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي تعكس اهتمام كل المسئولين من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بها وتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين وأولها مواجهة مشكلة الأمية لرفع جودة حياة المواطنين غير المتعلمين ودعم جهود الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بالأدوات اللازمة، وبعض المساعدات العينية من الجهات المانحة.



