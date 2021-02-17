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محافظات

خلال الموجة الثانية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 108 حالات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:53 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلن مستشفى قفط التعليمي بقنا، عن ارتفاع عدد حالات التعافى من فيروس كورونا المستجد، إلى 108 حالة، منذ بداية الموجة الثانية، بعد  تلقيهم للعلاج طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.


وقال الدكتور أحمد كمال، مدير مستشفى قفط التعليمى، إن اليوم الأربعاء، شهد تعافى و خروج 7حالات جديدة، ليرتفع إجمالى المتعافين منذ بداية الموجه الثانية لكورونا إلى 108 حالة.


وأوضحت الدكتورة اسراء جمال، المشرف الطبي بالمستشفى، بأن الحالات التي تماثلت للشفاء، تباينت فى حالتها الصحية ما بين متوسطة و حرجة من بينهم أمراض قلب وأمراض مزمنة، تتراوح أعمارهم ما بين 48 و 85 عامًا.


‏و أضاف الدكتور محمد رمضان فرغلي، مدير مكافحة العدوى، بأن المستشفى لا تتواني لحظه عن تقديم الدعم الكامل للمرضي حتى يتم تماثلهم للشفاء التام تحت رعاية الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية.


و أشاد رمضان، بالدور العظيم الذي تقوم به الفرق الطبيه بالمستشفى، بداية من الأطباء والتمريض ومرورًا بالفنيين و الإداريين، وانتهاء بالعمال فى مختلف الأقسام.


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خلال الموجة الثانية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 108 حالات
خلال الموجة الثانية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 108 حالات
خلال الموجة الثانية.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قفط التعليمى إلى 108 حالات
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