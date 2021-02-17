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بين الناس

القابضة للمياه: استمرار رفع حالة الطوارئ بشركات المياه والصرف الصحى للتعامل مع الأمطار

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:32 م
صدى البلد
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منار نور
أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استمرار رفع حالة التأهل والاستعداد بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف المحافظات لمواجهة موجة الطقس السئ، والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم الدفع بأكثر من 1660  معدة من الطلمبات والبدلات والمولدات المتنقلة والسيارات المجهزة، وفرق الصيانة والطوارئ بالشركات التابعة، والعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية، وغرفة العمليات المركزية بالشركة القابضة.

واوضحت الشركة القابضة -فى بيان لها- أن محافظة الإسكندرية شهدت ارتفاع أمواج البحر المتوسط بمناطق المندرة وميامي وسيدي بشر ومحطة الرمل، وسقوط أمطار على محور المحمودية، صباح اليوم، وتم التعامل معها بمعدات الشركة.

كما شهدت محافظة الدقهلية منذ أمس؛ هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على كافة الأنحاء، وحاليًا توقفت الأمطار، وقد قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ بسحب مياه الأمطار من كافة مناطق المحافظة، بالاستعانة بحوالي 55 معدة وسيارة مختلفة.

وذكر _البيان_ سقوط أمطار متوسطة من الساعة 2 صباحا حتي الساعة 4 صباحا مع نشاط للرياح، واستمرار أعمال سحب مياه الأمطار بمعدات الشركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية من مناطق مدينه كفر الشيخ -  مركز بيلا - مركز سيدى سالم - مركز بلطيم - مركز الحامول.

وشهدت محافظة دمياط تغير ملموس فى الأحوال الجوية، منذ صباح أمس الثلاثاء واستمرت حتى اليوم الأربعاء، صاحبه تساقط أمطار متقطعة وتباينت شدتها من خفيفة إلى غزيرة إلى غزيرة جدا وذلك على نطاق واسع ومتمثله فى المناطق ( مركز ومدينة دمياط_ مدينة عزبة البرج _ مدينة رأس البر _ مدينة الروضة _ مركز ومدينة فار سكور _ مدينة السرو _ البراشية _ شرمساح _ الزعاترة _ كفر الغاب _ كفر شحاته)، مع نشاط كبير في الرياح؛ مما أدي إلي ارتفاع أمواج البحر  في منطقة رأس البر وجارى التعامل بسيارات الكسح والسيول.

بينما أوضح _ بيان الشركة القابضة _ سقوط أمطار خفيفة على معظم مراكز محافظة الشرقية ولا يوجد تجمعات للمياه في الشوارع، مع استقرار حالة الأحوال الجوية بمحافظات القناة حتى الآن.
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