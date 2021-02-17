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تعليم

رئيس جامعة 6 أكتوبر يكشف عن آلية الدراسة للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:51 م
جامعة 6 اكتوبر
جامعة 6 اكتوبر
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نهلة الشربيني

قال الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر، إنه طبقا لما اتفق عليه المجلس الأعلى للجامعات سابقا فأن نظام الدراسة بالجامعة سيكون الحضور يومين في الأسبوع لطلاب الكليات النظرية، بينما العملية سيكون الحضور لمدة من 3 لـ4 أيام وباقي الأسبوع من خلال الدراسة أونلاين

وأضاف " سليمان " في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "تجربة التعليم عن بعد أثبتت سلامة ما تم إنفاقه من الدولة على البنية التحتية وكفاءة الشبكات وسرعة الإنترنت وهو ما نجني ثماره لأننا إلى حد كبير تمكنا من تخطي الفصل الدراسي الثاني العام الماضي بأقل قدر من الخسائر، لذا أعتقد أصبح لنا خبرة، وأصبحت الدولة بالكامل قادرة على مواصلة التعليم عن طريق تقنيات التعليم عن بعد".


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وأشار إلى أنه من المؤكد أن التعليم عن بعد ليس جيدا 100% لكن ما تم إنجازه خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي والفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي كان جيدا، خاصة أن أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي وما قبل الجامعي كبير جدا ويقدر عددهم بالملايين وكون مصر قادرة على توفير التعليم عن بعد في وقت وجيز فهذا جيد جدا.

 

ونوه إلى أن هناك مشاكل في نوعية التعليم عن بعد بالكليات العملية مثل كليات الطب التي تحتاج للحضور إلى لكلية رغم ارتفاع المستوى التقني وكفاءة التعليم عن بعد إلا أن الحضور أمر ضروري، كما أن الجامعات ليست فقط تعلم فهي رياضة وأنشطة رياضية واجتماعية ورحلات وجميعها توقف بسبب كورونا.


وأضاف أن التعليم عن بعد هو وسيلة تحقق قدر من النجاح وليس كل النجاح لكن في ظل الظروف الاستثنائية للدولة لابد من أن نتقبل تفعيل التعليم عن بعد وتحسينه والإضافة له وعمل معامل افتراضية وعمل مناقشات مباشرة مع الطلاب فكل يوم نضيف أنشطة جديدة للتعلم عن بعد.


واستكمل الدكتور جمال سليمان، رئيس جامعة 6 أكتوبر:  "الأنشطة الطلابية تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين، كما أن جميع الأنشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الأسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى".

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