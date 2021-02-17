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مرأة

بإطلالة عصرية.. مايا دياب بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:13 م
مايا دياب
مايا دياب
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نهى هجرس
نشرت الفنانة مايا دياب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.

وأطلت مايا دياب، ببنطال باللون الأبيض، مرتديه معه توب باللون الأخضر، ونسقت معه كارديجان من التريكو بمجموعة من الألوان المميزة والمختلفة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مايا دياب في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع لمسات رقيقة من الايلاينر، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

و تركت شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

ووضعت مجموعة من السلاسل الفضية حول الرقبة .
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