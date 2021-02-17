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سيارات

مع تساقط الثلوج.. أفضل الطرق لحماية سيارتك

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:42 م
افضل الطرق لحماية
افضل الطرق لحماية سيارتك من مخاطر تساقط الثلوج
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صبري طلبه
تشهد العديد من دول العالم وبعض محافظات الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الظروف الجوية، والتي شملت تقلبات عدة مثل: "نشاط حركة الرياح، وتساقط كثيف للأمطار والثلوج" وبالطبع تنعكس هذه الحالة على قائدي السيارات، مما جعلهم يشعرون بالقلق خوفًا على سياراتهم من مخاطر هذه العوامل.


وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل الطرق لحماية سيارتك من مخاطر التقلبات الجوية و خاصة عند تساقط الثلوج.
 

1- طريقة الاصطفاف 
تعتبر طرق الاصطفاف الصحيحة من أهم وسائل الحماية على الاطلاق، ولكن مع تساقط الثلوج و سوء الحالة الجوية، يجب أن تضع سيارتك داخل جراج خاص، و ذلك لحمايتها من مخاطر العوامل الجوية مثل، تساقط افرع الأشجار، أو اعمدة الانارة، و الثلوج، وذلك لكي تقضي شتاء هادئا داخل منزلك وأنت مطمئن على سيارتك.


2- حماية الهيكل الخارجي 
من الأفضل أن تقوم بوضع غطاء الحماية على سيارتك، فهو يقلل من خطورة مياه الأمطار و عوامل الصدأ و البارومه، و يمتص الصدمات الناتجة عن تساقط الثلوج، ولكن اقتني نوعية مخصصة لتلك العوامل و التي تتميز بطبقة سمك عالية و مقاومة للمياه.


3- حماية الزجاج و السقف البانوراما 
ربما ينزعج البعض من هذه المشكلة و خاصة إذا كنت تمتلك سيارة مزودة بفتحة سقف كهربائية أو بانوراما، وفي هذه الحالة يمكنك وضع ورق مقوى "كرتون" على سقف السيارة أو الزجاج الأمامي و الخلفي، و ذلك لامتصاص الصدمات و حماية السيارة من الرؤوس الثلجية القوية.
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