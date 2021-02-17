سمير فرج: البنتاجون الأمريكي على علم بقيمة مصر في الشرق الأوسط.. فيديو

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إنه مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للحكم في امريكا، بدأت الكثير من التساؤلات تطرح عن موقف أمريكا في السياسات الخارجية بعد انتهاء عهد الرئيس السابق دونالد ترامب .





وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" بايدن مسح جميع القرارات التي اتخذها ترامب في سياسات أمريكا الخارجية".





وتابع سمير فرج:" أمريكا دولة مؤسسات فيها البنتاجون ومجلسا النواب والشيوخ، والبيت الأبيض فيه بايدن ومستشاروه".





وأكمل سمير فرج:" وزير الخارجية الأمريكي أصدر مذكرة للكونجرس الأمريكي أكد فيها أن مصر لا تزال شريكا استراتيجيا لأمريكا في الشرق الأوسط "، مضيفا:" مصر حريصة على تنويع مصادر التسليح سواء من امريكا او روسيا أو فرنسا".





ولفت سمير فرج إلى أن وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" أكثر مؤسسة على علم بقيمة مصر في المنطقة وأن مصر حجر الزاوية في المنطقة ولا تستطيع أمريكا التحرك في المنطقة دون مصر "، مضيفا:" مصر لديها خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وأكبر تعاون مع أمريكا سيكون التعاون في مجال المعلومات المرتبطة بالإرهاب ".