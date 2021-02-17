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أخبار البلد

هاشتاج قوس قزح يتصدر تويتر عقب موجة الأمطار في المحافظات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:19 م
صدى البلد
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يارا عمرو

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا، هاشتاج #قوس_قزح، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، للتعبير عن المنظر الخلاب لقوس قزح بعد هطول الأمطار اليوم في محافظات مختلفة.

 

وكان ذلك بعد أن شهدت عددًا من محافظات الجمهورية اليوم، الأربعاء، هطول أمطار غزيرة لليوم الثاني على التوالي، إضافةً إلى شدة وسرعة الرياح.

 

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمس عاصفة ومن المتوقع استمرارها على بعض المناطق من شمال الصعيد، مشيرة إلى أن موجة الطقس البارد مستمرة اليوم وغدا، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى من 11 إلى 12 درجة، وغذا ترتفع من 15 إلى 16 درجة.

 

وتصدر هاشتاج #قوس_قزح، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاءت أبرز التعليقات عن المنظر الجمالي لقوس قزح، من قبل رواد السوشيال ميديا كالآتي:

 

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