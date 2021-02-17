4 مارس.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح والمدمج بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ، عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لبرامج التعليم المفتوح والمدمج في الرابع من مارس المقبل وحتي نهاية الشهر، جاء ذلك خلال ترأسه للجلسة رقم ١٤٣، لمجلس مركز إدارة التعليم المدمج بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم.





وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع، والدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والدكتور كريم مصلح عميد كلية الآداب.









وأكد رئيس الجامعة خلال وقائع الجلسة على مراعاة آلية وضع الأسئلة لجميع الاختبارات بما يتلاءم مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وكذلك الحرص على تعقيم اللجان أول بأول، وتحقيق نسبة التباعد المكانية بين الطلاب بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.





ومن جانبه قال الدكتور كمال خليل أن الاجتماع ناقش البنود المطروحة على جدول الأعمال، ومنها تحديد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب برنامجي التعليم المفتوح بالجامعة، والتعليم المدمج بالشراكة مع جامعة المنيا، خلال الفترة من ٤ حتى ٣١ مارس ٢٠٢١، عدا طلاب برنامج العلوم التجارية بالشراكة مع جامعة القاهرة.



