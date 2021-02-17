طريقة عمل الكشرى الأصفر

بعد طبق الكشرى الاصفر او الكشرى بالعدس الأصفر من الأكلات الشتوية التى يفضلها الكثير ؛ لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الطرق لعمل الكشرى الاصفر.

طريقة عمل الكشرى الاصفر..

كوب ارز مصرى مغسول ومصفى

- 2 كوب عدس أصفر "مغسول ونظيف"

- 1 ملعقة كبيرة ملح أو حسب الرغبة

- كمون

- ملعقة زيت

- 6 بيضات

4حبات من البتنجان الطويل المسوق أو المحمر فى الزيت

- 4 حبات بطاطس

- 4 حبات طماطم

- فلفل أخضر

- زيت للقلى

طريقة عمل الكشرى بالعدس الأصفر ..

1- نقوم بخلط الأرز والعدس معًا فى إناء ثم نقوم بغسله جيدًا للتخلص من النشا الموجودة فى الأرز.

2- نضع خليط الأرز والعدس على النار ولكن لابد من إضافة مياه عليه حتى تغطيه وتعلوه بمقدار 1 سم فقط

3- نضع ملعقة من الزيت والملح على الأرز والعدس

4- نغلق الإناء جيدًا حتى تغلى المياه وتجف

5- نقوم بتقليبهما جيدًا حتى ينضج كله

6- نغلق غطاء الإناء مرة أخرى ولكن مع تقليل النار جدًا مجرد شعلة صغيرة

7- بعددقائق يكون الأرز والعدس قد نضج وجاهز للتقديم

8- يمكن تقديم مع الأرز والعدس مع البيض المسلوق والطماطم المخللا والبتنجان المخلل والبطاطس المحمرة حتى تكون الوجبة متكاملة





- طريقة عمل الكشرى بالعدس الأصفر للشيف حسن..





- المكوّنات :

- خمس حبات مسلوقة من البيض.

- حبة من البصل الأصفر، مقطع إلى شرائح.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- كوبان من أرز العائلة.

- ملعقتان كبيرتان من الزيت.

- كوب من عدس العائلة الأصفر.

- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

- حبة متوسطة الحجم من البصل، مفرومة.

- كوبان من الماء العادي.

- ملعقة صغيرة من الكمون.





- طريقة التحضير:

- وضع البصل المفروم مع القليل من الزيت في قدر ورفع القدر على نار معتدلة الحرارة وتشويح البصل حتى يصبح أصفر اللون، ثم إضافة الأرز إليه وخلطهما معًا حتى يمتزجا.

- إضافة المكونات الآتية: الكمون، والملح والماء إلى القدر وتحريكها جيدًا وترك الخليط على نار معتدلة الحرارة إلى هادئة حتى تغلي قليلًا. إضافة العدس الأصفر على وجه الأرز خلال طبخه حتى ينضج العدس على البخار.

- وضع شرائح البصل الأصفر مع الزيت في قدر ثم رفع القدر على نار معتدلة الحرارة حتى يتحمّر ويصبح بني اللون ومقرمشًا ثم رفع البصل عن النار وتصفيته من الزيت ثم قلي البيض المسلوق.

- وضع الأرز والعدس في طبق وخلطهما معًا حتى يمتزجا ثم إضافة البيض المسلوق على سطح الكشري ثم تزيينه بشرائح البصل المقرمشة على الوجه ثم تقديم الكشري جاهزًا.

طريقة عمل الكشرى الاصفر للشيف مروة الشافعى..

المقادير :

1 كوب أرز

1 كوب عدس أصفر

1 كوب و ربع ماء ساخن

1بصله مفرومه

ملح:فلفل ـ كمون

1معلقه سمن + زيت

1مكعب مرق

الطريقه :

ـ نشوح البصله فى معلقه سمن وزيت ,

ـ ثم نضع الأرز ونقلب تقلبتيين لحد ما الأرز يشرب السمنة ويختلط بالبصل كويس,

ـ ونحط العدس ونقلب كويس ثم نضيف الماء الساخن,

ـ ثم نضيف الملح والفلفل والبهارت ومكعب المرق ,

ـ ونقلبهم وأول ما يغلى الخليط يوضع على نار هادئه حتى تمام التسوية ,

ـ ويقدم مع البيض المسلوق المحمر فى السمن,

ـ ويقدم معه الباذنجان المخلل والفلفل الاخضر المقلى وسلطه .

مقادير صلصة الكشرى الاصفر ..

3 ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم

1 مكعب من مرق الدجاج

1ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

2 حبة من البصل ذي الحجم المتوسط المقطع صغير

3 فصوص من الثوم المفروم

1/2 كيلو جرام من عصير الطماطم

1 ملعقة صغيرة من السكر

ملح طعام -حسب الذوق

مجموعة من البهارات التي تتمثل في:

1ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون طازج

1ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

1 ملعقة صغيرة من مسحوق جوزة الطيب

1ملعقة صغيرة من بهار مشكل

طريقة الصلصة الكشرى الاصفر..

ـ نحضر مقلاة ونضعها على النار، ونضيف فيها كمية قليلة من الزيت ليحمى، ونضيف البصل ونقليه حتى يذبل، ثم نضيف الثوم ونقليه حتى يصبح لونه أصفر، بعد ذلك نضيف الخل الأبيض، وصلصة الطماطم ، وعصير الطماطم فوق المزيج مع التحريك باستمرار، ـ نضيف ملح الطعام، وكافة البهارات، والكزبرة الجافة، والسكر، ومكعب مرق الدجاج مع التحريك البطيء، ونترك الصلصة على النار الهادئة حتى تصبح كثيفة ومتجانسة.

ـ نحضر طبق التقديم، ونسكب فيه الكشري، وفي طبق تقديم آخر نسكب صلصلة الطماطم.

ويقدم مع البيض المسلوق المحمر فى السمن الباذنجان والفلفل الاخضر المقلى وسلطه البطاطس المحمرة او المسقعة