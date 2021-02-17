الحريري يزور الدوحة ويلتقي وزير خارجية قطر

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان عن وصول رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري مساء اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة.





وأفادت الوكالة اللبنانية بان الحريري التقى على الفور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثاني.





وأشارت الوكالة الي ان الحريري أجرى مع وزير الخارجية القطري مباحثات، تناولت مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين خلال مأدبة عشاء اقامها الوزير القطري على شرف الحريري.





وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيزور قد زار ، لبنان الاسبوع الماضي.





والتقي وزير الخارجية القطري، الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا.





كما عقد مؤتمرًا صحفيًا في القصر الجمهوري ببعبدا بعد لقائه عون.



