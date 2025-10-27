أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار.

كما تواصل المحافظة جهودها بالتعاون مع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

أسعار السلع الغذائية المتداولة في الاسواق

اللحم البلدي (1 كجم): من 300 إلى 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): من 75 إلى 85 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 155 جنيهًا

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

كيلو سكر: 30 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 14 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 240 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا

شكارة شعرية: 185 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

وتواصل الأجهزة التنفيذية في الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوريد الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة.

كما تعمل المحافظة على تعزيز الرقابة التموينية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

