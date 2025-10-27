قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
محافظات

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد اليوم الإثنين

منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وسط متابعة ميدانية مكثفة من الأجهزة التنفيذية والرقابية؛ لضمان توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار. 

كما تواصل المحافظة جهودها بالتعاون مع منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق البعيدة والنائية.

 أسعار السلع الغذائية المتداولة في الاسواق

اللحم البلدي (1 كجم): من 300 إلى 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): من 75 إلى 85 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 155 جنيهًا

زجاجة زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

كيلو سكر: 30 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 14 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 240 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 235 جنيهًا

شكارة شعرية: 185 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

وتواصل الأجهزة التنفيذية في الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تنظيم معارض بيع السلع بأسعار مخفضة، وتشجيع التعاون مع المزارعين المحليين لتوريد الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مناسبة. 

كما تعمل المحافظة على تعزيز الرقابة التموينية لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك، في إطار توجيهات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة لأبناء المحافظة.

وتولي محافظة الوادي الجديد اهتمامًا كبيرًا بمتابعة حركة الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضبط الأسعار وحماية المستهلك. وتعمل الأجهزة التنفيذية والتموينية على تنظيم معارض ومبادرات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة في المناطق النائية والأكثر احتياجًا.

