بكاء ودموع.. انهيار لاعب زد خلال تشييع جنازة والده بكفر الشيخ | صور

ظهر محمد ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، اليوم، متأثراً للغاية خلال مراسم عزاء والده بمسقط رأسه بمحافظة كفر الشيخ.

وانهار اللاعب محمد ربيعة من البكاء، ولم يتمالك دموعه أثناء وداع والده، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسه بقرية الزهراء التابعة لمركز بلطيم.

وخيمت أجواء الحزن الشديد على تشييع جنازة والد اللاعب محمد ربيعة، نجم نادي زد، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة في مسقط رأس الفقيد بقرية الزهراء التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور أهل القرية وبعض أصدقاء وزملاء اللاعب في الوسط الرياضي الذين حرصوا على مواساة اللاعب.