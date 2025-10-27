محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الطرق بمدينة أرمنت

قام المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية لتفقد عدد من مشروعات الطرق بمدينة أرمنت، بحضور العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

بدأ محافظ الأقصر جولته بتفقد طريق كوبري الخشب بأرمنت، والذي تم رصفه حديثًا ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتحسين حركة المرور بالمدينة.

كما قام محافظ الأقصر بمعاينة طريق مقترح لفتحه على المشاية التابعة للإصلاح الزراعي، ويمتد من مصنع أرمنت حتى الطريق الزراعي، ليكون بديلًا لطريق كوبري الخشب في دخول وخروج جرارات القصب، بهدف تخفيف الكثافة المرورية وتحقيق السيولة في الحركة.

و تفقد محافظ الأقصر أعمال تغطية المسقى أمام مستشفى أرمنت، والتي تُنفذ ضمن خطة تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية بالمدينة.

وتُنفذ هذه الأعمال بواسطة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر خلال جولته، أن المحافظة مستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الطرق على أرض الواقع، مشددًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة ومواعيد التنفيذ المحددة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مشروعات التنمية بالمراكز والمدن.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة شبكة الطرق وتطوير البنية التحتية بمحافظة الأقصر، بما يواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.