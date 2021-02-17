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انخفاض درجة الحرارة لـ 6.. الأرصاد: فرص سقوط أمطار مستمرة.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:07 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشهدت ارتفاعا في الأمواج ووصل لـ 6 أمتار.

وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "سرعة الرياح في الاسكندرية وصلت لـ 60 كيلو مترا في الساعة ، مع سقوط الأمطار بغزارة".

وتابع محمود شاهين: "بداية من الغد سيكون هناك فرص سقوط أمطار على البحيرة ومطروح لكنها تكون أقل حدة مما شهدناه اليوم".

وأكمل محمود شاهين: "شهدنا أمطار على القاهرة اليوم ويستمر نشاط الرياح في القاهرة في فترات الليل وتتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و7 درجات مئوية ولا يزال هناك فرص سقوط أمطار على القاهرة والجيزة اليوم".
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