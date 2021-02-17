انخفاض درجة الحرارة لـ 6.. الأرصاد: فرص سقوط أمطار مستمرة.. فيديو

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الإسكندرية شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وشهدت ارتفاعا في الأمواج ووصل لـ 6 أمتار.
وأضاف محمود شاهين في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "سرعة الرياح في الاسكندرية وصلت لـ 60 كيلو مترا في الساعة ، مع سقوط الأمطار بغزارة".
وتابع محمود شاهين: "بداية من الغد سيكون هناك فرص سقوط أمطار على البحيرة ومطروح لكنها تكون أقل حدة مما شهدناه اليوم".
وأكمل محمود شاهين: "شهدنا أمطار على القاهرة اليوم ويستمر نشاط الرياح في القاهرة في فترات الليل وتتراوح درجات الحرارة ما بين 6 و7 درجات مئوية ولا يزال هناك فرص سقوط أمطار على القاهرة والجيزة اليوم".