مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادثي مرور بالمنيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم بينما اصيب 12 آخرون في حادثين منفصلين بمركزي بني مزار وملوي بالمنيا وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من مأمور مركز بني مزار يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.









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كما تلقي مدير الأمن إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل جنوب قرية المعصرة بملوي.











بانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 6 أشخاص إثر الحادث، تنوعت إصابتهم ما بين كسور مضاعفة وسحجات وكدمات، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى ديرمواس المركزي، ورجحت التحريات الأولية التي جرت بمعرفة رجال إدارة البحث الجنائي أن سبب الحادث السرعة الزائدة ورعونة السائق.







