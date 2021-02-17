أهمها تلف طرمبة البنزين.. أسباب توقف محرك السيارة على الطريق

أحيانًا يواجه قائدو السيارات بعض المشاكل، أثناء القيادة ومنها توقف المحرك بشكل مفاجئ، والسبب هو عدم دراية السائقين ببعض الأمور الهامة الخاصة بالأعطال، وفي هذا التقرير نقدم بعض الأسباب التي تؤدي لتوقف المحرك





1- ضعف البطارية هي من أهم الأجزاء المسؤولة عن حركة السيارة ، وأما في حال تعرضها للتلف أوالانتهاء فإن قدرة البطارية على توليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة.





2-سنجد أنه عندما يوجد عطل في الدينامو أو المولد الكهربائي ، فيؤدي ذلك إلى حدوث عجز في توفير التيار الكهربائي الكافي لعمل السيارة .





3-من أهم الأعطال أيضا هو عطل البواجي ، بسبب توقف السيارة ، حيث إنه الجزء المسؤول عن إشعال خليط الوقود، والهواء في المحرك





4-حساس الكرنك أيضًا من أهم أسباب توقف المحرك ، وإذا حدث به أي عطل أو خلل مفاجئ يؤدي إلى توقف السيارة على الحال .



