إزاي تعرف أن الزيت اختلط بالماء في المحرك

يعد اختلاط الزيت مع الماء من أكثر الامور التي تسب خطورة شديدة على المحرك ، فمن المعروف أن الزيت يعمل على تزييت الاجزاء الداخلية للمحرك ، مع منح الأحتكاك بين اجزاءه ، بينما الماء يعمل على تبريد المحرك ، والمحافظة على درجة حرارته .



وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اختلاط الماء والزيت ، وعليك تجنبها حفاظا على محرك السيارة .



1- تعرض رأس الاسطوان للتصدع أحيانا ، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير ، وهذا يؤدي إلى التصدع والخطأ في توجيه مسار الردياتير .



2-تلف مبرد الزيت إلى التلف بسبب الإفراط في الاستخدام أو انتهاء العمر ، والافتراضي له ، مما يؤدي إلى حدوث تشققات بالمبرد ، ومن ثم تسرب الزيت إلى المبرد .



3 -حدوث تشقق كتلة المحرك ، وذلك نتيجة وجود خلل في عملية التبريد أو التزييت داخل المحرك .



وبالنسبة لأعراض اختلاط الزيت مع الماء داخل المحرك ، ستجد تغيير لون ولزوجة زيت المحرك ، وزيادة كثافته .



ستلاحظ ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة عن الدرجة الطبيعية ، ارتفاع ملحوط في درجة حرارة المحرك ، مع نقص مستمر في مستوى مياه الردياتير .



