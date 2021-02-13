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سيارات

إزاي تعرف أن الزيت اختلط بالماء في المحرك

السبت 13/فبراير/2021 - 11:01 م
زيت المحرك
زيت المحرك
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أماني نوار
يعد اختلاط الزيت مع الماء من أكثر الامور التي تسب خطورة شديدة على المحرك ، فمن المعروف أن الزيت يعمل على تزييت الاجزاء الداخلية للمحرك ، مع منح الأحتكاك بين اجزاءه ، بينما الماء يعمل على تبريد المحرك ، والمحافظة على درجة حرارته .

وفي هذا التقرير يقدم موقع " صدى البلد " أبرز الأسباب التي تؤدي إلى اختلاط الماء والزيت ، وعليك تجنبها حفاظا على محرك السيارة .

1-  تعرض رأس الاسطوان للتصدع أحيانا ، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو نتيجة لحوادث السير ، وهذا يؤدي إلى التصدع والخطأ في توجيه مسار الردياتير .

2-تلف مبرد الزيت إلى التلف بسبب الإفراط في الاستخدام أو انتهاء العمر ، والافتراضي له ، مما يؤدي إلى حدوث تشققات بالمبرد ، ومن ثم تسرب الزيت إلى المبرد .

3 -حدوث تشقق كتلة المحرك ، وذلك نتيجة وجود خلل في عملية التبريد أو التزييت داخل المحرك .

وبالنسبة لأعراض اختلاط الزيت مع الماء داخل المحرك ، ستجد تغيير لون ولزوجة زيت المحرك ، وزيادة كثافته .

ستلاحظ ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة عن الدرجة الطبيعية ، ارتفاع ملحوط في درجة حرارة المحرك ، مع نقص مستمر في مستوى مياه الردياتير .

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