التصرف الصحيح عند انقطاع أحد سيور المحرك أثناء السفر



الكثير من قائدي السيارات يتعرض مواقف صعبة اثناء القيادة وخصوصًا على الطرق السريعة وطرق السفر، ومن أبرز تلك المواقف هو انقطاع أحد سيور المحرك وفي هذا السياق نعرض عليكم موضوع اليوم.





عند قيادة السيارة يجب ان تستخدم حواسك السمعية و البصرية و حتي حاسة الشم فعند شم رائحة احتراق قم بتوقيف السيارة فورًا وافحص السيور والإطارات.يحتوي المحرك علي مجموعة سيور لكل منها وظيفته الخاصة فمثلا عند انقطاع سير التكييف سيتوقف التكييف عن العمل و يمكنك مواصلة رحلتاك حتي تصل وجهتك بسلام او حتي تصل إلى أقرب مركز صيانة.ولكن عند انقطاع سير الكاتينة او سير الدينامو وطرمبة المياه لا تتحرك بالسيارة و اغلق المحرك فورا و اطلب المساعدة أو ارفع السيارة علي ونش من اوناش الإنقاذ المنتشرة علي الطرق .انقطاع سير الدينامو في كثير من السيارات يعني انقطاع سير طرمبة المياه مما يعني ان السيارات لا تحصل على تبريد وسترتفع درجة حرارتها على الفور مما يتلف المحركأما سير الكاتينة هو اكثر أنواع السيور أهمية، وعند انقطاعه يتلف المحرك عند إعادة المحاولة في تشغيل السيارة أو التحرك بها فيتلف الصبابات وتتلف جميع أجزاء المحرك الداخلية لذلك عند توقف المحرك من تلقاء نفسة لا تعاود المحاولة و اطلب الدعم علي الفور حتي لا تخسر محرك سيارتك الي الابد.