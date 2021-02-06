الخبراء يوضحون سبب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة





أضرار ارتفاع حرارة السيارة :



1– تلف ثيرموستات الكوعه ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى .





2– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات.



3– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل .







4-تلف جوان وش السلندر







5-تلف المحرك بالكامل







اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك :





