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سيارات

الخبراء يوضحون سبب ارتفاع حرارة المحرك وأضراره على السيارة

السبت 06/فبراير/2021 - 05:15 ص
سبب ارتفاع حرارة
سبب ارتفاع حرارة المحرك
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اشرف عطية
العديد من سائقي السيارات يواجهون مشاكل اثناء استدام سياراتهم بشكل يومي , و من ابرز هذة المشاكل هي ارتفاع درة حرارة المحرك دون معرفة سبب واضح لهذة المشكلة , و في هذا السياق نعرض عليكم اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك وأضراره على السيارة بشكل عام .

أضرار ارتفاع حرارة السيارة :

1– تلف ثيرموستات الكوعه ومضخة المياه والردياتير وأجزاء أخرى .

2– تآكل بعض أجزاء جدران وبطانات الأسطوانات والجوانات.

3– تعرض المحرك للعطل، وهو ما قد يسبب إيقاف السيارة بالكامل .

4-تلف جوان وش السلندر

5-تلف المحرك بالكامل

اسباب ارتفاع درجة حرارة المحرك :

2– نقص سائل التبريد في الردياتير بسبب الحرارة العالية أو للتسرب منه، وهو ما يخفض القدرة على تبريد المحرك

3– تعرض الردياتير إلى الانسداد نتيجة تراكم الأوساخ أو الصدأ

4– ضعف أو تلف مروحة التبريد، وهو ما يسبب عدم قدرة المراوح على دفع كمية الهواء اللازمة لعملية التبريد

5– تلف ثرموستات الكوعة مما يجعلها تعطي قرائات خاطئة

6– تلف حساس درجة حرارة المحرك، مما يعيق عمل مروحة التبريد

7– تناقص أو زيادة زيت المحرك يسبب العديد من الأعطال، ومنها ارتفاع درجة حرارة السيارة

8– تلف طرمبة المياه مما يعيق قدرتها علي ضخ الماء اللازم للتبريد
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