هل تغير زيت المحرك يدل على وجود مشكلة بالسيارة؟

وأكد خبراء السيارات أن عدم تغير لون الزيت هو ليس مؤشر على صحة المحرك ، كما يعتقد البعض ، فمن الطبيعي في زيت السيارة أن يتحول بعد فترة إلى الأصفر الفاتح إلى الداكن .



كما أضاف الخبراء أن تغير لون الزيت يدل على قيامه بعمله بشرط أن يكون في المدد الطبيعية المنصوص عليها وقت تغييره وعند موعد تغيير الزيت يتفاجأ بأن لونه أصبح أسود ، ويعتقدون أن المحرك قد أصبه تالف ، وهذا بالطبع اعتقاد خاطئ ، حيث يعمل الزيت تحت ظروفه قاسية جدا من درجات الحرارة العالية داخل المحرك مع وجود احتكاك المستمر.





واكد الخبراء أن أحيانا لم يتغير لون الزيت لانه لم يتعرض لضغط كبير أثناء السفر به لمسافات طويلة أو عدم تواجد السيارة في مناطق شديدة الحرارة .





يعد زيت المحرك هو من أهم العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بجودة عاليه ، فهو بعمل على خفض الاحتكاك بين إجزاء المحرك الداخلية ، ويمنع تأكلها، ويعتقد الكثير من قائدي السيارات أن عدم تغير لون زيت المحرك عند تغيره فهو مؤشر جيد على كفاءة المحرك ، وجودته.