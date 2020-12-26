تعرف على أبرز أسباب نقص زيت المحرك و متي يجب تغييره

أسباب استهلاك الزيت وتناقصه في المحرك :





1– تعرض الزيت إلى الحرارة الشديدة والضغط الهائل خاصة بسبب السفر المتكرر، وقطع مسافات طويلة بالسيارة.





2– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس.





3– وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، مما ينتج عنه تسرب للزيت.





4– تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق واختلاطه بالوقود.





كما توجد بعض الحالات التي يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور و هي عند تغير لون زيت المحرك إلي اللون القاتم القريب من السواد، فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة



