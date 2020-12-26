تعرف على أبرز أسباب نقص زيت المحرك و متي يجب تغييره

لاشك أن زيت محرك السيارة أحد أهم الأسباب التى تطيل من عمر "الموتور" و تزيد من كفاءته على الطريق فى الظروف المختلفة، وقد يتسبب أيضًا فى العكس تمامًا، فى حالة إهماله و عدم تغييره فى مواعيده المحددة.
لذلك يتوجب على قائدي السيارات فحص زيت محرك السيارة بشكل دوري و منتظم لضمان الحفاظ على الموتور، لأانه المسؤول الرئيسي عن خفض درجة حرارة المحرك و سلامة أجزائه الداخلية.
فى إطار ذلك يقدم موقع صدى البلد "الإخباري" أهم النصائح لمعرفة أسباب نقص زيت المحرك و متي يجب تغييره.
أسباب استهلاك الزيت وتناقصه في المحرك :
1– تعرض الزيت إلى الحرارة الشديدة والضغط الهائل خاصة بسبب السفر المتكرر، وقطع مسافات طويلة بالسيارة.
2– عدم سلامة الصمامات وحلقات المكبس.
3– وجود خلل في أحد أجزاء المحرك، مما ينتج عنه تسرب للزيت.
4– تسرب الزيت إلى غرف الاحتراق واختلاطه بالوقود.
كما توجد بعض الحالات التي يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور و هي عند تغير لون زيت المحرك إلي اللون القاتم القريب من السواد، فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة
ويجب تغيير زيت المحرك عند ترك السيارة لفترات طويلة دون التحرك بها، يفقد الزيت لزوجته وخصائصة و عند التواجد في المناطق الحارة التي تتميز بالإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، يؤدي إلى تلف الزيت بسرعة كبيرة و عند إرهاق المحرك عن طريق السفر الطويل، دون إراحة السيارة، مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المستمر لأجزاءه .