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سيارات

حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور وكيفية اختيار الأنسب لسيارتك

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:02 ص
زيت المحرك
زيت المحرك
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اشرف عطية
زيت المحرك يعتبر من أبرز العوامل التي تعمل على حماية المحرك وتساعده على العمل، حيث أن زيت المحرك له دور أساسي في تخفيض درجة حرارة المحرك وحمايته و تخفيف عملية الإحتكاك بين الجزيئات المعدنية .

ويجب تغيير زيت المحرك في التوقيت المناسب حتى لا يجلب الضرر للمحرك، ويقلص من عمره الإفتراضي، لكن في بعض الأحيان يجب تغيير زيت المحرك فورًا دون الإنتظار حتى الموعد المحدد و في هذا السياق نطرح عليكم الموضوع التالي. 

حالات يجب فيها تغيير زيت المحرك علي الفور : 

- إذا تغير لون زيت المحرك إلي اللون القاتم القريب من السواد، فهو يدل على إحتراق الزيت، نتيجة الإستخدام السيء للسيارة، والتحرك بصفة مستمرة دون راحة

- حال ترك السيارة لفترات طويلة دون التحرك بها، يفقد الزيت لزوجته وخصائصة

- التواجد في المناطق الحارة التي تتميز بالإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، يؤدي إلى تلف الزيت بسرعة كبيرة

- حال إرهاق المحرك عن طريق السفر الطويل، دون إراحة السيارة، مما يؤدي إلى تلف الزيت نتيجة امتلائه بالشظايا وبقايا المعادن الدقيقة بسبب الاحتكاك المستمر لأجزاءه و يجب اختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك 

كيفية اختيار زيت المحرك المناسب لسيارتك :

اختلاف أنواع زيوت المحركات، تضع الجميع في حيرة، خاصة وإذا ما كانت لديك سيارة جديدة امتلكتها للتو، لذا عليك اتباع المزيد من الإرشادات الهامة التي تساعدك في كيفية اختيار زيت محرك السيارة، فكل محرك يمكن اختيار زيت معين له، وذلك من أجل تحسين مستوى أداء المحرك. 

ولعل اختلاف نوع زيت محرك السيارة يختلف باختلاف المواد المضافة، وهي ما تجعل الزيوت المختلفة تعطي مستوى لزوجة وأداء مختلف للمحرك، والخلاصة من ذلك إن عليك التركيز جيدًا في مستوى لزوجة زيت محرك السيارة قبل اختياره لسيارتك، وايضًا النظر على المواد المضافة إلى الزيت . 

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