أسباب تحول لون زيت المحرك إلى الأسود بعد الاستخدام وكيفية اختيار اللزوجة المناسبة .. فيديو

زيت المحرك يعتبر من أهم السوائل في السيارة لأنه يحافظ على الأجزاء الداخلية للمحرك، كما يساهم في تخفيض حرارته، ويقوم بجذب الشوائب الناتجة عن احتكاك الأجزاء الداخلية لذا يجب الإهتمام بزيت المحرك وفحصه كل فترة للتأكد من جودته وتغييره في مواعيده، وينصح دائمًا بضرورة التغيير بعد 5000 كلم، حتى يظل يعمل بنفس الكفاءة.





ويفاجأ البعض عند موعد تغيير الزيت يصبح لونه أسود، ويعتقدون أن المحرك قد أصابه التلف، لكن هذا اعتقاد خاطيء، حيث يعمل الزيت في المحرك تحت ظروف قاسية من درجات الحرارة العالية جدًا داخل المحرك مع الاحتكاك المستمر لأجزائه الداخلية، وهي التي تحول الزيت مع مرور الوقت إلى اللون الأسود.





والبعض الآخر يقول أنه توجد زيوت تستمر في لونها الطبيعي حتى بعد استهلاك 5000 كلم سير، لكن أجاب الخبراء على هذا بأن هذا الزيت لم يتعرض لضغوط كبيرة مثل الزيت الآخر، مثل عدم السفر به لمسافات طويلة “حيث كانت الطرقات مستقيمة ومسطحة والقيادة على فترات بسيطة” أو وجود السيارة في أجواء ليست شديدة الحرارة.





الطريقة الصحيحة لفحص زيت المحرك.





-سخّن الزيت قليلًا من خلال تشغيل المحرك لبعض الوقت .





-خذ كمية منه وضعها على منديل ورقي أبيض. .





-إنتظر لمدة ساعتين .





-إذا بقيت بقعة الزيت كما هي؛ فهذا يعني أن الزيت الذي تستخدمه ما زال جيدًا .





- إذا ظهرت بقعة سوداء في المنتصف؛ فهذا يعني أنه حان وقت تغيير الزيت .





- إذا كانت هناك بقع صغيرة سوداء اللون؛ فهذا يعني أن الزيت المستخدم ليس جيدًا إطلاقًا .





ويمكن قياس اللزوجة بطريقة اخرى وهي عن طريق فرك الزيت بين أصابعك، فإن وجدته لزجا؛ فهذا يعني أنه مازال جيدا، وأن وجدته مثل المياه؛ فهذا يعني أنه حان وقت تغييره.



