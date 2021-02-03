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سيارات

3 عادات سيئة يفعلها سائق السيارة تدمر المحرك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:10 م
محرك السيارة
محرك السيارة
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يتابعون إجراء الصيانة الدورية بانتظام لسياراتهم ، مثل السوائل والفلاتر في الفترات الموصي بها من أجل الحفاظ على المحرك ، فهل هذا صحيح أم لا؟

وفي هذا السياق اكد خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد على الرغم أنه يساعد في الحفاظ على محرك السيارة ، إلا أنه يوجد بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون لها آثار سلبية على المحرك تساهم في تدميره وجاءت على النحو التالي :


1- من أول العادات الخاطئة هي ترك السيارة في وضع الخمول لبضع ثوان ، مع بعض الاستثناءات ، وذلك بحسب عمر السيارة ، ثم القيادة ببطء، والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلي.

2- تعتبر من أهم العادات الخاطئة أيضا هي القيادة العنيفة ، مثل الضغط بقوة على دواسة الوقود ، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة على دواسة الفرامل .

3-من أهم الاشياء أيضا التي تضر محرك السيارة  الاحمال الكبيرة خاصة إذا لم يتم تصنيع سيارتك لهذا الغرض ، لذلك سيتعرض المحرك إلى ضغط كبير وتآكل سريع ومفرط ، بالإضافة إلى الحمولة الزائدة تساهم فقدان القدرة في فرملة السيارة ، والتحكم بها ، وتوجيهها بشكل صحيح .

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