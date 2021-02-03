3 عادات سيئة يفعلها سائق السيارة تدمر المحرك

الكثير من قائدي السيارات يتابعون إجراء الصيانة الدورية بانتظام لسياراتهم ، مثل السوائل والفلاتر في الفترات الموصي بها من أجل الحفاظ على المحرك ، فهل هذا صحيح أم لا؟
وفي هذا السياق اكد خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد على الرغم أنه يساعد في الحفاظ على محرك السيارة ، إلا أنه يوجد بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون لها آثار سلبية على المحرك تساهم في تدميره وجاءت على النحو التالي :
1- من أول العادات الخاطئة هي ترك السيارة في وضع الخمول لبضع ثوان ، مع بعض الاستثناءات ، وذلك بحسب عمر السيارة ، ثم القيادة ببطء، والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلي.
2- تعتبر من أهم العادات الخاطئة أيضا هي القيادة العنيفة ، مثل الضغط بقوة على دواسة الوقود ، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة على دواسة الفرامل .
3-من أهم الاشياء أيضا التي تضر محرك السيارة الاحمال الكبيرة خاصة إذا لم يتم تصنيع سيارتك لهذا الغرض ، لذلك سيتعرض المحرك إلى ضغط كبير وتآكل سريع ومفرط ، بالإضافة إلى الحمولة الزائدة تساهم فقدان القدرة في فرملة السيارة ، والتحكم بها ، وتوجيهها بشكل صحيح .
وفي هذا السياق اكد خبراء السيارات أن هذا الاعتقاد على الرغم أنه يساعد في الحفاظ على محرك السيارة ، إلا أنه يوجد بعض السلوكيات التي يرتكبها السائقون لها آثار سلبية على المحرك تساهم في تدميره وجاءت على النحو التالي :
1- من أول العادات الخاطئة هي ترك السيارة في وضع الخمول لبضع ثوان ، مع بعض الاستثناءات ، وذلك بحسب عمر السيارة ، ثم القيادة ببطء، والحفاظ على الدورات العادية حتى يصل المحرك إلى درجة الحرارة المثلي.
2- تعتبر من أهم العادات الخاطئة أيضا هي القيادة العنيفة ، مثل الضغط بقوة على دواسة الوقود ، بالإضافة إلى عدم الضغط بقوة على دواسة الفرامل .
3-من أهم الاشياء أيضا التي تضر محرك السيارة الاحمال الكبيرة خاصة إذا لم يتم تصنيع سيارتك لهذا الغرض ، لذلك سيتعرض المحرك إلى ضغط كبير وتآكل سريع ومفرط ، بالإضافة إلى الحمولة الزائدة تساهم فقدان القدرة في فرملة السيارة ، والتحكم بها ، وتوجيهها بشكل صحيح .