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أخبار العالم

لبنان.. قرار عاجل من قاضي التحقيقات بشأن تفجيرات مرفأ بيروت

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:15 م
لبنان
لبنان
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محمود نوفل
أصدر القاضي فادي صوان قاضي التحقيقات في تفجيرات مرفأ بيروت  قرارا عاجلا بتوقيف الوزير السابق يوسف فنيانوس بتهمة الإهمال والتسبب بانفجار مرفأ بيروت حسب قناة الجديد اللبنانية .


وبدوره غرّد فنيانوس عبر موقع التدوينات القصيرة  "تويتر" قائلا : "تلقيت اتصالًا هاتفيًا الساعة ٧،٢١ مساءً من المباحث الجنائية المركزية لحضوري غدًا صباحًا  للاستماع اليّ كمدعى عليه أمام القاضي صوان.


وأضاف : وبما ان التبليغ أتى مخالفًا أصول المحاكمات الجزائية أعتذر عن عدم حضور جلسة الغد".


وشهد الرابع من أغسطس الماضي انفجارا عنيفا في مرفأ بيروت أودي بحياة العشرات من اللبنانيين وغيرهم من الجنسيات الاخري بالإضافة الي آلاف المفقودين والمصابين داخل العاصمة اللبنانية بيروت. 

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