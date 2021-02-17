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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: إيران على مسافة بضعة أشهر لإنتاج سلاح نووي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:14 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من أن إيران أصبحت على مسافة بضعة أشهر من إنتاج السلاح النووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن "انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجعلها الآن على مسافة بضعة أشهُر من القدرة على إنتاج سلاح نووي".

وطالب برايس إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني سيكون محور المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا غدا.

وتابع: "على إيران أن تبدي تعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها ببنود الاتفاق النووي سيشكل بداية للبناء عليه ومعالجة القضايا الأخرى".

وأردف: "الاتفاق النووي يمثل نقطة بداية وليس سقفًا لتطلعاتنا، ويجب توسيعه ليشمل مجالات أخرى مثل برنامج إيران الصاروخي".

وفيما يخص الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في العراق، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أنه ستكون هناك عواقب على المسؤولين عن هجوم أربيل، مضيفًا: "سنحاسب أي جماعة تثبُت مسؤوليتها عن الهجوم على مدينة أربيل العراقية".
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