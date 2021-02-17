الخارجية الأمريكية: إيران على مسافة بضعة أشهر لإنتاج سلاح نووي

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، من أن إيران أصبحت على مسافة بضعة أشهر من إنتاج السلاح النووي.





وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن " انتهاكات إيران للاتفاق النووي تجعلها الآن على مسافة بضعة أشهُر من القدرة على إنتاج سلاح نووي".





وطالب برايس إيران بالتراجع عن انتهاكاتها للاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني سي كون محور المباحثات مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا غدا.





وتابع: "على إيران أن تبدي تعاونا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزامها ببنود الاتفاق النووي سيشكل بداية للبناء عليه ومعالجة القضايا الأخرى".





وأردف: "ا لاتفاق النووي يمثل نقطة بداية وليس سقفًا لتطلعاتنا، ويجب توسيعه ليشمل مجالات أخرى مثل برنامج إيران الصاروخي".



