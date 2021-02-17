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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 500 ألف حالة وفاة بكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:20 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
سجلت مؤسسات رصد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، تسجيل أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.


وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" المبلغ عنها حول العالم خلال الأسبوع الماضي تراجعت بنسبة 16%، إلى نحو 2.7 مليون إصابة.


وقالت الصحة العالمية في تحديثها الأسبوعي، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المبلغ عنها انخفض بنسبة 10% خلال نفس الفترة، إلى نحو 81 ألف حالة.


وبحسب صحيفة "الجارديان" سجلت مناطق العالم انخفاضا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا، باستثناء منطقة شرق البحر المتوسط التي شهدت ارتفاعا بنسبة 7%.


وأظهرت البيانات انخفاض أعداد الحالات الجديدة خلال الأسبوع الماضي بنسبة 20% في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ، وبنسبة 18% في أوروبا ، و 16% في الأمريكتين، و 13% في جنوب شرق آسيا.


ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عالميا إلى نحو 110 ملايين حالة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز"، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 2418416 حالة.
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