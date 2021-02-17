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استشاري يحذر: كورونا يسبب فقدان البصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إن فيروس كورونا يتسبب في حدوث التهابات في الأعين، منوها بضرورة التوجه إلى الطبيب على الفور في مثل تلك الحالات.

وأوضح "السمرة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، فيروس كورونا يمكن أن يصيب عصب الأعين، وعليه يسبب فقدان البصر، معقبا: فيروس كورونا يصيب كلتا العينين.

وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية التي تسبب قرحة في العين؛ مما يؤثر على مدى رؤيتها، معقبا: "بعد التعافي من كورونا؛ يمكن أن يحدث خلل بسيط في قوة النظر نتيجة الإصابة.

ولفت إلى أن طقس اليوم الممتزج بالرياح والأتربة والأمطار، يمكن ان يصيب العين بالكثير من الأضرار، ويمكن أن تتعامل العين مع الجسم الغريب على الفور، وتتخلص منه مثل الدموع.
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