استشاري يحذر: كورونا يسبب فقدان البصر

قال عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إن فيروس كورونا يتسبب في حدوث التهابات في الأعين، منوها بضرورة التوجه إلى الطبيب على الفور في مثل تلك الحالات.



