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رياضة

أسامة خليل: الإسماعيلي قدم مباراة جيدة أمام الزمالك.. وأتوقع أن تكون نقطة تحول

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:55 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حسن العمدة
أشاد أسامة خليل، نجم الإسماعيلي السابق، بأداء لاعبي الإسماعيلي في مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال "خليل"، في تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten"، إن أداء الإسماعيلي اليوم مختلف تمامًا عن المباريات السابقة للفريق، مشيرًا إلى أن وضع الفريق في جدول الدوري لا يرضي جماهير الدراويش، لكنه سيتحسن خلال الفترة القادمة.

وأضاف "كثرة النتائج السلبية للفريق في الفترة الماضية أبرزت حالة من الاستسلام وانعدام الروح لدى لاعبي الفريق، لكن الأداء اليوم تطور بشكل كبير".
 
واختتم قوله "مباراة الزمالك قد تكون نقطة تحول إيجابية للاعبي الدراويش في الفترة القادمة، من أجل تحسين الصورة وعودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية".

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