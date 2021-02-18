عفت نصار: إدارات الزمالك غير مستقرة دائما.. يتم حلها مرتين كل عشر سنوات

أكد عفت نصار نجم نادي الزمالك السابق، أن مجالس إدارات النادي على مر العصور سرعان ما يتم حلها ، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك يتم حله مرتين كل عشر سنوات وهو أمر غير جيد على الإطلاق.





وأضاف "نصار" في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "Ten": هناك العديد من الأندية الأخرى بها مخالفات مالية ولم يتم حل مجلس إدارتها مثلما تم حل مجلس إدارة الزمالك لنفس السبب.





واختتم نصار، أطالب بتواجد العدالة الكروية في المنظومة الرياضية المصرية و أن يكون الاتحاد المصري لكرة القدم على مسافة واحدة من جميع الأندية.



