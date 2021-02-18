طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

توفيت أم من ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية متأثرة بإصابتها بـ طلق ناري ، وذلك بعد عثور أحد أطفالها على مسدس في حقيبتها حيث أطلق عليها النار في أعقاب ذلك عن طريق الخطأ أثناء العبث بالمسدس المحشو بالذخيرة على مرأى من ثلاثة من إخوته.





وقع هذا الحادث المميت مساء يوم الاثنين الماضي في محل إقامة الضحية "جابرييل هندرسون" ذات الـ25 عامًا، وأثناء تواجدها برفقة أطفالها الخمسة؛ وتوجهت الشرطة إلى موقع الحادث في بلدة "كورنيليوس" بالولاية الأمريكية بعد تلقي بلاغات بشأن إطلاق نار ، ولدى وصول الضباط عثروا على "هندرسون" ميتة في إحدى غرف شقتها، كما وجدوا مسدسًا على سرير بجوارها.









وأفادت الشرطة بأن نجلها الأصغر أصيب بدوره برصاصة طائشة ونُقل إلى مستشفى قريب، لكن تبين أن إصابته لا تشكل خطرًا على حياته ومن المتوقع أن يتعافى، في حين أُعلنت وفاة الأم في موقع الحادث.





وأكدت التحقيقات أنه لم يكن بالشقة وقت وقوع إطلاق النار سوى الأم وأطفالها الخمسة، وكان برفقتها بالغرفة أربعة من الأطفال في حين تواجد أكبرهم في غرفة المعيشة بعيدًا عن البقية، وتعتقد الشرطة أن الأطفال عثروا على المسدس في حقيبة "هندرسون" وانطلقت منه رصاصات عن طريق الخطأ.







