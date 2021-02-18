ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

الخميس 18/فبراير/2021 - 07:52 ص
طفل يصيب والدته بطلق
طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة
Advertisements
هدير علاء
توفيت أم من ولاية "نورث كارولينا" الأمريكية متأثرة بإصابتها بـطلق ناري، وذلك بعد عثور أحد أطفالها على مسدس في حقيبتها حيث أطلق عليها النار في أعقاب ذلك عن طريق الخطأ أثناء العبث بالمسدس المحشو بالذخيرة على مرأى من ثلاثة من إخوته.

وقع هذا الحادث المميت مساء يوم الاثنين الماضي في محل إقامة الضحية "جابرييل هندرسون" ذات الـ25 عامًا، وأثناء تواجدها برفقة أطفالها الخمسة؛ وتوجهت الشرطة إلى موقع الحادث في بلدة "كورنيليوس" بالولاية الأمريكية بعد تلقي بلاغات بشأن إطلاق نار، ولدى وصول الضباط عثروا على "هندرسون" ميتة في إحدى غرف شقتها، كما وجدوا مسدسًا على سرير بجوارها.


وأفادت الشرطة بأن نجلها الأصغر أصيب بدوره برصاصة طائشة ونُقل إلى مستشفى قريب، لكن تبين أن إصابته لا تشكل خطرًا على حياته ومن المتوقع أن يتعافى، في حين أُعلنت وفاة الأم في موقع الحادث.

وأكدت التحقيقات أنه لم يكن بالشقة وقت وقوع إطلاق النار سوى الأم وأطفالها الخمسة، وكان برفقتها بالغرفة أربعة من الأطفال في حين تواجد أكبرهم في غرفة المعيشة بعيدًا عن البقية، وتعتقد الشرطة أن الأطفال عثروا على المسدس في حقيبة "هندرسون" وانطلقت منه رصاصات عن طريق الخطأ.


ولم تكشف الشرطة عن أسماء أو أعمار أي من الأطفال، في حين أُطلقت صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت بهدف تغطية تكاليف جنازة "جابرييل هندرسون" وتقديم دعم مالي لأطفالها، خاصة وأنه كانت المسئولة عن إعالتهم، وتجاوزت التبرعات بالفعل ألفي دولار. 
طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل
طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل
طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

«لعب عيال» ينتهي بجريمة قتل.. طفلة 5 أعوام تطلق النار على صديقتها بسبب مزحة

واقعة أليمة.. أم تنهي حياة أطفالها الخمسة وتشعل النار في منزلها.. تفاصيل

جليسة أطفال تواجه اتهامًا بقتل طفلة وتعريض آخرين للخطر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

3 نقاط مهمين .. أحمد عيد عبد الملك يعلق على فوز الزمالك

منها الغسيل .. 3 أخطاء تفسد الخضار في الثلاجة

علامات الشخص المحسود .. وهذه أدعية الوقاية

محمد يوسف: لا يصح التشكيك في قدرات مدرب فاز ببطولة قارية.. وموسيماني صاحب قدرات كبيرة

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء

الماديات أحد الأسباب .. مدرب الزمالك السابق يكشف أسباب رحيله عن النادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل يصيب والدته بطلق ناري مميت أمام إخوته الثلاثة.. تفاصيل

مصنوعة من الذهب.. سعر خرافي لـ ساعة سميرة سعيد في أحدث ظهور لها

خلال ليلة قارسة البرودة .. مصرع أم وابنتها أثناء محاولة البحث عن مصدر دفء